"In stazione schiamazzi e litigi tra ubriachi" la segnalazione di un lettore

Un lettore denuncia "la situazione di degrado in zona stazione e sopratutto all'interno dell'autostazione degli autobus di Trieste. Ogni giorno e soprattutto la sera un sempre più nutrito gruppetto di alcolisti senza fissa dimora si raduna nei locali dell' autostazione con lattine e bottiglie di birra o vino in mano, si aggirano indisturbati in evidente stato di alterazione alcolica tra turisti e viaggiatori. Stravaccati a terra non mancano schiamazzi e litigi. Proprio una brutta scena a cui assistere ogni giorno per chi frequenta l'autostazione.