Topi a Giarizzole, la segnalazione di una residente

Buongiorno, vorrei segnalare la presenza massiccia di topi e "pantigane" nella zona di Giarizzole. Ho trovato addirittura un nido nel motore della mia macchina, esattamente sulla batteria frutto di mesi di lavoro certosino: escrementi, cibo, tanta ovatta prelevata dal motore stesso e molti cavi mangiucchiati nonostante io la usi regolarmente.

Non ho fatto foto in quanto spero di dimenticare la scena raccapricciante che ho visto. Ho il posto auto in giardino, ho lavato il motore, parcheggiato fuori e messo circa 30 esche che sono sparite in due notti. Ho segnalato sia al Comune che ASUITS e sono in attesa di riscontro. In sostanza ho giardino e posto auto che non posso utilizzare se non per parcheggiare le esche.