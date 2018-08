Trovata mountain bike in via dell'Istria

Nell’ambito dell’attività istituzionale del controllo del territorio personale della Polizia di Stato di Trieste ha rinvenuto ieri, domenica 12 agosto, in via dell’Istria, in direzione San Giacomo, una mountain bike, marca Tecnobike, di colore nero con finiture bianche e rosse.

Il mezzo, che si trova in buone condizioni, è dotato di una pompa per il gonfiaggio dei pneumatici, del fanalino posteriore e della sacca porta attrezzi nel sottosella.

Attualmente si trova negli Uffici della Squadra Volante, in Questura, dove il proprietario può rivolgersi da lunedì a sabato, con orario 8.30-13.30 (telefono 0403790531).