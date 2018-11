"Grazie al Tartini ho passato una splendida serata al Rossetti per il concerto “Buon anniversario, Maestri"

Vorrei ringraziare il Conservatorio Tartini per avermi permesso (20 novembre 2018) d’assistere al Concerto di apertura dell’anno accademico dal titolo “Buon anniversario, Maestri” al Teatro Rossetti. Che dire tutte le parole per elogiare questi bravissimi maestri e studenti risulterebbero superflue perchè il tempo è volato via senza che nessuno se ne fosse accorto, tanto era piacevole ed emozionante ascoltare il programma composto da una serie di brani di vari compositori classici e moderni. Una nota di merito in più, se ce ne fosse bisogno, va alla flautista Radica Djedovic nel aver fatto apprezzare anche ad un pubblico non sempre esperto al quale ritengo d’appartenere un pezzo di Mozart appunto per flauto che ha incantato il pubblico sia per la sua bravura e perchè no anche per la sua grazia. E naturalmente come non citare colui che ha saputo come sempre dirigere questo gruppo in modo ineccepibile portando tutta l’orchestra ad essere apprezzata e applaudita dai presenti, sto parlando naturalmente del maestro Romolo Gessi che penso tutti a Trieste conoscano e che ha dato, come ogni anno, quel tocco in più per rendere la serata a dir poco perfetta. Concludo con un invito a tutte le associazioni musicali e al Comune di Trieste in primis di cercare di proporre simili spettacoli anche per l’anno a venire perchè, anche se i badget sono sempre risicati, la musica è un dono prezioso che queste persone possono donarci e credetemi e lo dico da inesperto, nonostante la giornata uggiosa sono uscito dal Teatro con un animo più sereno e pieno di pensieri positivi che solo la buona musica ti può dare. Fabricci Paolo