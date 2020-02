In via della tesa un paio di mesi fa è stata fatta della manutenzione sopra il muraglione, nel terreno che penso sia di competenza delle ferrovie, e un disboscamento per (apparentemente) rinforzare o mettere in sicurezza il terreno che ha una notevole pendenza. Bel lavoro però, visto che si era già lì, oltre che far portar via rami ed alberi, non dico di portar via le immondizie, ma almeno alzare la rete o mettere delle belle pareti antincendio in eternit.