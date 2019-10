La segnalazione dalla zona tra Ponziana e San Giacomo: "Rione come una latrina"

Nella zona compresa tra via Ponziana,via dell'Istria e via Orlandini oramai l'uso dei portoni o del passaggio pedonale compreso tra via Ponziana e via dell'Istria come latrina da parte degli avventori dei locali vicini è oramai diventato consuetudine, non più tardi di ieri sera verso le 21.30 la scena che si presentava al passante o peggio ad un ipotetico turista che cercava di raggiungere l'hotel vicino era di una persona appoggiata sull'angolo di un portone che urinava a pochi metri da una ragazza che aspettava l'autobus n*1. Purtroppo questo è un triste spettacolo che si replica oramai troppo spesso.