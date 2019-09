"Incendio questa notte attorno a 00.30 all'interno di un garage condominiale di via Valmaura. A prendere fuoco in modo molto violento con ben due esplosioni una macchina. L'incendio ha creato anche danni al soffitto del garage e alla rete elettrica degli stessi bruciando tutto. I Vigili del fuoco hanno lavorato per oltre un'ora con due autobotti e fortunatamente nessuno è rimasto intossicato dal fumo che entrava nelle case".