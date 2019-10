Sfogliatine ai funghi, la ricetta ideale per antipasti e aperitivi

Gli antipasti per un buffet durante le feste o una cena con amici o parenti sono un piacere. Le sfogliatine ai funghi sono un piatto ideale da servire durante la stagione autunnale. Una ricetta sfiziosa, facile e veloce da realizzare, che prevede pochi ingredienti e una cottura rapida in forno di soli 15 minuti.

Ingredienti

1 confezione di pasta sfoglia;

300 g di funghi champignon;

6 fette di prosciutto cotto;

150 g di fontina;

1/2 bustina di pinoli;

1 tuorlo;

limone;

burro;

olio;

sale;

pepe.

Procedimento

Per prima cosa pulite i funghi, tagliateli a fettine, spruzzate su un po' di limone e cuocetele per 10-15 minuti in un tegame con una noce di burro. Se asciugano troppo, aggiungete un cucchiaino d’acqua tiepida. Tirate la sfoglia a pochi millimetri di spessore e ritagliatevi con uno stampino tanti dischetti del diametro di 10 centimetri. Tagliate a metà le fette di prosciutto, a questo punto, disponetelo su ogni discehtto di pasta e aggiungete un po’ di funghi. Poi aggiungete alcuni pinoli, una strisciolina di fontina, un pizzico di sale e pepe. Ripiegate la pasta, sigillate i bordi e spennellateli con il tuorlo diluito con poca acqua. Disponete le sfogliatine sulla placca del forno e fatele dorare in forno caldo a 200° per 15 minuti.