Spesa online e servizi a domicilio: come fare a Trieste

In piena emergenza coronavirus, molti supermercati e negozi stanno rafforzando i loro servizi di consegna a domicilio già attivi o stanno avviando questo tipo di attività, offrendo, in alcuni casi, anche il servizio gratuitamente. Un contributo importante, soprattutto per aiutare le persone con maggiore difficoltà e per diffondere il più rapidamente possibile il messaggio #iorestoacasa, in modo da ridurre al minimo gli spostamenti non strettamente necessari.

A questo propostito, ecco di seguito il link attraverso il quale potrete accedere alla piattaforma Supermercato24 che consente di effettuare la vostra spesa online con l'elenco dei supermercati che offrono il servizio a Trieste, basta solo registrarsi ed utilizzarla sarà semplice: Spesa online a Trieste.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ricordiamo, infine, che il Comune di Trieste ha attivato il numero verde 800 388 688, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00, gestito dai Servizi sociali in collaborazione con la Protezione civile comunale, per richieste di aiuto o commissioni come la spesa a favore di anziani di età superiore ai 70 anni o altre persone con problemi di spostamento.