Spotify: scopri chi ascolta la tua stessa canzone nel mondo

Spotify, il servizio musicale che offre lo streaming on demand di una selezione di brani di varie case discografiche ed etichette indipendenti e che conta milioni di utenti in tutto il mondo, è la piattaforma musicale più amata ed utilizzata dai giovani e non solo ha ideato una novità unica nel suo genere: vedere chi ascolta la nostra stessa canzone nello stesso momento, in tutto il mondo. Come scritto da Mashable Italia, secondo le statistiche di Spotify, ogni secondo 30mila persone ascoltano lo stesso brano nello stesso momento, in ogni parte del pianeta. Per dimostrarlo, allora, la piattaforma di streaming ha inaugurato un Google Earth musicale e introdotto quindi una nuova opzione che mostrerà attraverso una mappa chi sono queste persone e dove si trovano.

Come funziona

Il progetto #inascoltoinsieme nasce da un'idea del 2014 dell'artista Kyle McDonald ed è incentrato, almeno attualmente, soprattutto sulla musica in lingua inglese. Spotify però fa sapere che nei prossimi giorni il progetto è destinato a crescere e ci saranno delle versioni più approfondite per i singoli paesi e le loro scene musicali. Infine, la mappa interattiva non è ancora nella sua forma definitiva, per questa bisognerà attendere ancora un po'.