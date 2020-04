Sprout, la matita che se piantata germoglia

Una matita che se piantata nel terreno germoglia, che idea bizzarra vero? Però esiste. Un riuso semplice e creativo quello proposto da Sprout, una matita davvero speciale che a fine vita si trasforma in un germoglio, come indica il nome stesso. L'idea è nata qualche anno fa dal desiderio di una start-up danese di veicolare un messaggio di grande amore per la natura e per la vita. La Sprout è l’unica matita originale e brevettata al mondo: 100% biologica, senza piombo, non è tossica, ed è realizzata con materiali naturali e biodegradabili. In poche parole, quando la matita non è più utilizzabile, è possibile piantare i suoi semi per far nascere una piantina. Insomma, una bella invenzione ecologica: non si spreca e non si getta. Le matite Sprout sono matite di grafite o colorate, create con legno certificato e in cui viene integrata all'estremità una capsula di semi di fiori o erbe aromatiche.

Semi al posto del gommino

Ma come sono fatte queste straordinarie matite? In realtà, si tratta di normalissime matite in legno di cedro, solo che all’estremità, al posto della gommina, vi è una capsula in cellulosa contenente dei semi. Una volta consumata, la matita può quindi essere piantata in un comune vaso e, a contatto con l’acqua, la capsula si scioglie rilasciando i semi. È possibile acquistarle online, ce ne sono di tutti i tipi, con colori, semi e ovviamente, piante e fiori diversi.