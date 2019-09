Le tendenze moda autunno-inverno 2019/20, colori e stili da scoprire

Le tendenze moda autunno-inverno 2019/2020 ricalcano alcuni dei più fortunati filoni fashion delle passate stagioni, ma pongono l’accento su outfit decisi e intriganti, look che si fanno notare, riconoscibili e unici. Tra le nuove tendenze troviamo i must have, quei pezzi essenziali, che dovrete per forza avere a portata di mano, nel vostro guardaroba, per riuscire a stupire e a stupirvi con look sempre nuovi.

Stile monocromatico

I colori intensi caratterizzano la fredda stagione e, anche se mescolarli tra di loro è divertente e glamorous, questa volta puntiamo tutto sul monocromatico. Sulle passerelle delle principali capitali della moda l’effetto blocco di colore è apparso chiaro e vivido e si è inserito efficacemente tra le tendenze moda autunno-inverno. Consentite, in questo caso, le sfumature, ovvero abbinare un colore ben preciso alle sue tonalità più chiare e più scure, per un effetto monocromatico ma degradé. Non troviamo solo il colore nero, ma anche colori accesi come rosso, rosa e senape.

L’animalier come protagonista

Maculato, pitonato e tigrato, dopo aver affascinato il pubblico appassionato di moda durante la calda stagione, ora tornano a conquistare con nuovi capi di abbigliamento di tendenza, dai maglioni ai cappotti oversize. Anche in questo caso è possibile, anzi è necessario realizzare outfit mono fantasia, quindi completamente leopardati o snake-skin, ma è possibile mixare le varie trame di ispirazione animalesca tra loro, giocando, se ne avete voglia, con le tonalità a contrasto.

Verde smeraldo

Abbiamo affrontato il tema colori e fantasie decise e audaci ma c’è da rendere omaggio al vero re di questa stagione: il verde smeraldo. È una nuance splendente e maestosa, una tinta regale che esprime il suo meglio su tessuti raffinati, come seta e velluto, ma perfetto anche su pelle e lana. In passerella è stato proposto da molte Maison, ma è nello street style che ha trovato terreno fertile. Perfetto da solo, sempre per realizzare i già noti look monocromatici, o in abbinamento a colori come marrone, nero e, per un tocco estroso, rosa e rosso.

