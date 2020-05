Torta morbida alle pesche, ricetta facile e veloce

Sono finalmente arrivate le prime pesche, nuova attraente frutta di stagione amata da grandi e piccini. Tra i frutti più succosi e deliziosi che abbiamo a disposizione in estate, le pesche possono essere un ottimo ingrediente di base per preparare una gustosa torta, buonissima ed invitante. Semplice e veloce da preparare, ecco a voi la ricetta.

Tempo di preparazione: 40 minuti circa.

Tempo di cottura: 40 minuti circa.

Ingredienti

4 pesche;

3 uova;

150 gr. di zucchero semolato;

50 gr. di burro;

70 gr. di yogurt bianco;

150 gr. di farina;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

1 limone non trattato;

2 cucchiaini di zucchero di canna.

Preparazione

Sbucciate 4 pesche o, se preferite, utilizzate le pesche noci non sbucciate, tagliatele ottenendo delle fettine dello spessore di 1 centimetro circa. Grattugiate la scorza del limone e spremete il suo succo. Sbattete le uova, aggiungete lo zucchero semolato e amalgamate. Fate sciogliere il burro a bagnomaria o nel microonde e unitelo al composto, poi aggiungete lo yogurt amalgamando sempre bene. Aggiungete al composto la farina, il lievito, il limone grattugiato e il succo del limone, amalgamando ancora il tutto. Imburrate e infarinate la tortiera, quindi versate l’impasto. Disponete sopra le fettine di pesca. Spargete sopra lo zucchero di canna. Cottura in forno, a 180 gradi, per 40 minuti circa.