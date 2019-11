Tortino di cioccolato con cuore fondente, la ricetta

Il tortino di cioccolato con cuore fondente è una dolce tentazione monoporzione, delizioso, facile e veloce da preparare. Ecco a voi la ricetta.

Ingredienti

Cioccolato fondente 150 g;

burro 80 g;

farina 00 20 g;

cacao amaro in polvere 10 g;

uova medie 2;

tuorli 1;

zucchero a velo 90 g;

accello di vaniglia 1;

burro q.b.;

zucchero di canna q.b.;

zucchero a velo q.b.

Preparazione

Per prima cosa tagliate grossolanamente il cioccolato con un coltello, versatelo in una bastardella per la cottura a bagnomaria. Mescolate con una marisa per favorire la fusione e quando il cioccolato si sarà sciolto aggiungete anche il burro, mescolate fino a quando non si sarà amalgamato completamente. Una volta pronto spegnete il fuoco e tenete da parte la bastardella con il cioccolato fuso, magari poggiandola su un canovaccio pulito. Intanto in un ciotola versate le uova e il tuorlo, aggiungete anche lo zucchero a velo e i semi del baccello di vaniglia; lavorate il composto con le fruste elettriche fino a quando non sarà chiaro e spumoso, a quel punto versate all’interno il cioccolato fuso e continuate a mescolare con le fruste per amalgamare completamente il composto. A questo punto unite le polveri al composto di uova, setacciate la farina e il cacao in polvere e mescolate con una spatola per incorporare gli ingredienti. L’impasto è pronto, prendete degli stampini di allumino del diametro di 8 cm con un bordo alto 4 cm, imburrate il fondo e il bordo e poi spolverizzate con lo zucchero di canna. Versate l’impasto riempiendo per 2/3 gli stampini e cuocete i tortini in forno statico preriscaldato a 180° per 13-15 minuti. A cottura ultimata sfornate subito i vostri tortini. Capovolgeteli su un piatto di portata ancora caldi, completate spolverizzando il tortino con lo zucchero a velo.