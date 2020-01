False mail sulla fatturazione elettronica, attenzione alle truffe via PEC

Attenzione alle false mail sulla fatturazione elettronica inviate via Pec, si tratta di truffe. Ad avvertire i cittadini è stata l’Agenzia delle Entrate, che si è dichiarata estranea ai fatti e ha raccomandato tutti a prestare attenzione a mail di utenti, sconosciuti o sospetti, che fanno richiesta di modifica dell’indirizzo di recapito per le comunicazioni successive con il Sistema di Interscambio.

Mail Phishing via Pec

Le mail di phishing via Pec stanno circolando da qualche giorno e nel mirino ci sono in particolare le caselle di strutture pubbliche, privati e soggetti iscritti a ordini professionali. Le mail, come riportato dall’Agenzia delle Entrate, hanno come oggetto la dicitura “Invio File <XXXXXXXXXX>”” e come obiettivo la raccolta di informazioni da utilizzare verosimilmente per frodare il destinatario.

Consigli

L’Agenzia consiglia di verificare, ogni volta che si riceve una mail Pec del sistema SdI, le seguenti caratteristiche, in modo da comprendere se si tratta di mail autentica o da cestinare: