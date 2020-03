La cultura non va in quarantena: i musei da visitare online

In questo periodo difficile dove bisogna restare a casa per tutelare la nostra salute e quella degli altri, le nostre abitudini quotidiane sono sicuramente state stravolte. Chi lo ha detto, però, che non si possano svolgere delle attività interessanti rimanendo comodamente seduti sul divano? I decreti contro la diffusione del coronavirus hanno previsto la necessaria chiusura di musei e gallerie d’arte, ma oggi i musei vengono a casa vostra: per tutti gli appassionati d'arte, vi proponiamo un tour virtuale di musei italiani e internazionali che possono essere visitati direttamente da casa. Una bella iniziativa questa, per passare il tempo in modo costruttivo, perché è giusto che l'arte e la cultura non vadano mai in quarantena. Di seguito la lista completa.

Il tour virtuale