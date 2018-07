SOS Carso, ripulita cavità sotto al Monte Cocusso (FOTO)

«Oggi possiamo dire di aver dimostrato come con la buona volontà, amore per la natura e un fantastico gruppo si può trasformare una discarica in una palestra di roccia!». Lo afferma con soddisfazione SOS Carso sulla sua pagina Facebook. Dopo un'ispezione in febbraio e lo stato di degrado verificato nella cavità sotto al Monte Cocusso a ESE di Basovizza il gruppo di volontari aveva deciso di occuparsene.

«Neanche nelle nostre peggiori previsioni - raccontano - pensavamo di trovare una simile quantità di rifiuti, tanto da dover fare 24 uscite ecologiche che hanno impegnato dalle 3 alle 9 persone ad uscita per una media di 3-4 ore ogni volta. Un impegno molot gravoso vista anche la difficoltà nel portare il tutto al di fuori della cavità».

200 pneumatici, bidoni, pezzi d'automobile, ferri vecchi, resti di mobilio, un forno, batterie, plastiche, resti di televisori, materiale edile e circa 400 sacchi neri pieni di bottiglie di tutti i tipi il bilancio dei rifiuti a fine pulizia.

«Un ringraziamento - conclude l'associazione - ai magici volontari di SOS Carso e ai muli e mule della Società Adriatica di Speleologia, fantastici nell' "armare" la grotta per le discese e risalite. Veramente possiamo essere orgogliosi di noi ».