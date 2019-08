Contributi regionali: abbonamenti scontati del 50% per 30mila studenti su autobus e treni

"Il Friuli Venezia Giulia è la prima regione in Italia a scontare del 50% gli abbonamenti extra urbani ai servizi di trasporto pubblico locale per gli studenti. Si tratta di un'azione innovativa che partirà dal prossimo anno scolastico e coinvolgerà circa 30mila persone e rientra nelle politiche di sostegno alla famiglia e al diritto allo studio varate dalla Giunta”. Lo ha annunciato l'assessore regionale a Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, il quale ha spiegato che verrà creato un abbonamento a prezzo agevolato riservato agli studenti residenti in Fvg che utilizzano il trasporto pubblico locale per recarsi a scuola.

Contributi

Questa iniziativa, che partirà dal prossimo anno scolastico e coinvolgerà 30.000 persone, ha un valore di 6,5 milioni di euro e rientra nelle politiche a favore della famiglia e al diritto allo studio varate dalla Giunta. Inoltre, sono previsti risparmi che oscillano in base alle tratte e ai servizi da 150 euro circa nel caso di nuclei con un solo figlio fino ad oltre 750 per quelli con due ragazzi.

Abbonamenti a prezzi agevolati

L’ abbonamento avrà un valore pari al 50% dei corrispondenti titoli di viaggio emessi da Saf Udine, Atap Pordenone, Trieste Trasporti, Apt Gorizia e da Ferrovie Udine Cividale (Fuc), dell’abbonamento annuale studenti di Trenitalia e dell’abbonamento annuale studenti integrato Sacile Maniago. “Si tratta di una misura sperimentale per l’anno scolastico 2019-2020 che permetterà di capire esattamente quanti soggetti aderiranno, ma l’obiettivo principale è riuscire in futuro ad azzerare i costi di trasporto a carico delle famiglie”, ha precisato Pizzimenti.

Chi può accedere all’agevolazione?

L'agevolazione è rivolta agli studenti residenti in Fvg iscritti alle scuole dell’obbligo e superiori, alle università e agli istituti superiori equiparati fino al compimento del 27° anno che utilizzano i servizi di Tpl automobilistici, extraurbani o urbani in ambito regionale o su destinazioni extraregionali ferroviari in ambito regionale o fino alla stazione ferroviaria di Portogruaro.

Come usufruire dell’agevolazione

Nel caso dei servizi automobilistici gli utenti dovranno compilare il modulo di autocertificazione che sarà disponibile da fine luglio e, dopo la conferma della completezza della documentazione (che avverrà entro tre giorni lavorativi dalla data di invio).

L’acquisto dell’abbonamento

L’acquisto avverrà nelle biglietterie, nelle rivendite autorizzate oppure online con le medesime modalità dell’abbonamento scolastico. Nella email di conferma sarà indicata la data di inizio della campagna già avviata che terminerà il 31 ottobre 2019.

Servizi ferroviari Trenitalia e Fuc

Per tali servizi l’acquisto avverrà contestualmente alla presentazione dell’autocertificazione alle biglietterie del Friuli Venezia Giulia e sarà possibile a partire dal 25 agosto 2019 e dovrà avvenire comunque entro il 31/10/19.

Servizi automobilistici e ferroviari linea Udine Cividale

Per tali servizi restano valide le ulteriori riduzioni previste per gli studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare e la riduzione, ove prevista, per l’acquisto via web ovvero: sconto del 20% per l’acquisto di abbonamenti scolastici per il secondo figlio; del 30% per abbonamenti scolastici per il terzo figlio e i successivi e ulteriore sconto del 5% per l’acquisto via web. Il nuovo titolo di viaggio non è invece cumulabile con le agevolazioni previste per favorire il diritto allo studio universitario.

Estensione delle agevolazioni

Lo sconto sarà applicato agli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia che frequentano gli istituti scolastici di Portogruaro e utilizzano i servizi di Trenitalia, Saf e Atap con destinazione Portogruaro. La Regione estenderà l’accesso all’agevolazione anche per i ragazzi che frequentano gli istituti scolastici del Veneto di più prossima e diretta relazione, esclusivamente tramite i vettori automobilistici: Mobilità di marca (Mom), Azienda trasporti Veneto orientale (Atvo) e Dolomiti Bus.

