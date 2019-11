Ogs: Fedriga-Rosolen, Governo smentisca voci trasferimento a Roma

"Un'eccellenza della ricerca qual è l'Ogs non si può smembrare e trasferire da Trieste a Roma. C'è da augurarsi che il Governo smentisca ufficialmente l'ipotesi circolata in queste ore e che, contestualmente, tutti i parlamentari regionali si oppongano a questa follia. Di certo la Regione contrasterà con tutte le sue forze il tentativo di depotenziare il Friuli Venezia Giulia per favorire Roma, Napoli o qualsiasi altro territorio"