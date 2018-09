Torneo di minibasket don Marzari, Trieste sempre sul podio

Si sono conclusi sabato 1 settembre 2018 il 25esimo torneo nazionale “Don Marzari” minibasket maschile e il 6sesto torneo nazionale “Go...girls...Go” femminile organizzati da O. F. P. Azzurra Team capitanati da F. Cumbat e S. Sperzagni con i responsabili dei tornei A. Transi e M. Massalin per il maschile e G. Reppi per il femminile.

L'edizione 2018

L’edizione di quest’anno si è disputata da martedì a sabato, ha visto 20 squadre di cui 16 maschili e 4 femminili provenienti da tutta Italia contendersi i due trofei.

I tornei si basano sull’ospitalità delle famiglie degli atleti e delle atlete che ospitano a casa propria i ragazzi/e delle squadre provenienti da fuori Trieste condividendo quotidianità familiare facendoli vivere così un’esperienza unica. Le competizioni si sono svolte presso i campi della Repubblica dei ragazzi di Punta Sottile e della base militare di Lazzaretto con una cornice unica quella del mare che ha consentito a tutti i partecipanti di divertirsi tra un match e l’altro. Le finali sono state poi disputate presso il Pala Calvola di Trieste.

Trieste sempre sul podio

Vittoria nel torneo femminile delle Tigrotte Trieste in finale contro Le Lupe di San Martino di Lupari per 39 a 12 e nel torneo maschile vittoria della Pallacanestro Varese sull’Azzurra Trieste per 37 a 30. Al di là dei piazzamenti finali i tornei sono stati un esperienza unica ed emozionante per tutti, ricordo che sicuramente si porteranno nel cuore.