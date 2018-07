Downhill: in gran forze la 360 MTB alla tappa italiana della Rookies iXS Cup

Fervono i preparativi in casa del Mountainbike Team 360 MTB per l' appuntamento con la tappa italiana della Specialized Rookies Cup, promossa dalla iXS e prevista a San Cassiano i prossimi 7 e 8 luglio.

Numeroso, infatti, il gruppo dei giovani atleti dell' associazione triestina che prenderanno parte all' evento in Alta Badia: Dennis Biagi, classe 2002, in categoria Allievi, Francesco Collerig, Marco Valentinuzzi, Zeno Gregorio, tutti del 2004, ed Andrea Starc, 2005, negli esordienti, Giulia Sandrin, classe 2004, fresca vincitrice del titolo regionale enduro nella esordienti femminile, ed Alessandro Frisenna nella "12 anni maschile".

Un appuntamento, riservato agli under 17, che vedrà più di 150 bikers provenienti da tutta Europa sfidarsi nella impervia discesa con partenza da Piz Sorega ed arrivo alla base della cabinovia di San Cassiano.

«Un evento internazionale di altissimo livello - commenta Lorenzo Cortese, presidente del sodalizio con sede operativa presso il Mountain Bike Park 3 Camini di Cattinara - che darà ai nostri atleti la possibilità di fare esperienza e di misurarsi su uno scenario incredibile con avversari di tutto rispetto. Sempre nello spirito gioviale e di gran divertimento che contraddistingue la disciplina. E siamo orgogliosi di essere in Alta Badia il team italiano con il maggior numero di iscritti, segnali sia dell' entusiasmo che accompagna i nostri ragazzi, sia delle soddisfazioni che l'attività sportiva con la mountainbike riesce a regalare».