Presentata la Pallacanestro Trieste, stasera derby con Udine a Lignano

Serata di gala, da A1, quella d'ieri (giovedì 29 agosto) nella sempre splendida cornice di Villa Tripcovich, dov'è stata presentata ufficialmente a stampa, sponsor, realtà imprenditoriali e autorità locali la nuova Alma Pallacanestro Trieste che si accinge ad affrontare il massimo Campionato professionistico nazionale.

Il roster

La proprietà con il presidente Luigi Scavone e l'amministratore delegato Gianluca Mauro hanno illustrato agli ospiti i principali obiettivi della stagione. Presentati da Matteo Zanini sono via via saliti sul palco, allestito a bordo piscina, i protagonisti: dal general manager Mauro Ghiacci agli allenatori Eugenio Dalmasson, con Matteo Praticò e Marco Legovich, e poi i giocatori del roster, con i riconfermati Cittadini, Cavaliero, Da Ros, Fernandez, Janelidze e capitan Coronica ai nuovi Walker, Sanders, Monsley, Knox, Wright (assenti giustificati Peric e Strautins perché impegnati con le rispettive nazionali).

I saluti delle istituzioni

Messaggi di saluto sono stati portati nel corso della bella serata dall'arcivescovo mons. Giampaolo Crepaldi che, visto i successi della passata stagione, è stato invitato a rinnovare la sua “benedizione”, sottolineando così come l'Alma sia chiamata ad essere, riprendendo il suo nome, anima dello sport triestino. “Abbiamo passato anni straordinari insieme -ha detto nel suo saluto il sindaco Roberto Dipiazza- e vi siamo ancora e sempre vicini, anche per quanto riguarda gli interventi previsti per il PalaTrieste-Cesare Rubini. Voi continuate a fare quello che dovete fare, il Comune di Trieste sarà sempre al vostro fianco”. “Alma Pallacanestro Trieste -ha aggiunto l'assessore comunale allo Sport Giorgio Rossi- è la punta di diamante delle sport triestino e l'Amministrazione deve rispondere agli sforzi di questa Società, faremo quindi il nostro dovere, a cominciare dal primo appalto già avviato di circa 450 mila euro per gli spogliatoi. Complimenti, in bocca al lupo, buona permanenza in A1, sperando anche in qualcosa di più”.

I ringraziamenti

Un speciale ringraziamento è stato portato anche dal governatore della Regione Massimiliano Fedriga. “Avere una squadra come l'Alma in Friuli Venezia Giulia -ha detto- vuol dire promuovere il nostro territorio, la nostra regione e avere visibilità a livello nazionale e internazionale. La Regione FVG sarà al vostro fianco. Finalmente Trieste ritorna sui campi di massimo livello, perché il basket è nell'anima (come è stato anche detto anche prima dall'arcivescovo) e nella storia della nostra città”. Un pensiero è venuto anche dall'assessore regionale allo Sport Tiziana Gibelli. “Sono venuta a vedere i play off e ho sofferto. Ma quest'anno non fatemi soffrire, portiamo subito a casa i punti che sono necessari per stare tranquilli. Mi raccomando, altrimenti mi avrete sulla coscienza”.

I primi impegni

Dopo il primo incontro precampionato di mercoledì a Capodistria, l'Alma Pallacanestro Trieste sarà impegnata già questa sera (venerdì 31 agosto) nel derby con Gsa Udine per il torneo di Lignano. La preparazione proseguirà poi la prossima settimana tra allenamenti e il quadrangolare di Parma. Già superato il record di abbonati dello scorso anno, si va verso le 4 mila tessere, mentre la prima di campionato è fissata per il 7 ottobre, quando l'Alma Pallacanestro Trieste ospiterà la Virtus Bologna.