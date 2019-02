Alma, under 18: impresa sfiorata a Bologna contro la Virtus

Lotta fino alla fine l’Alma Pallacanestro Trieste Under 18 in quel di Bologna, contro un team blasonato come la Virtus: 75 - 67 il risultato finale a favore della squadra di coach Vecchi, che ha però avuto vita difficile contro i biancorossi.

L’inizio è appannaggio dei padroni di casa, che già dal primo periodo si prendono un margine in doppia cifra: 21 - 11 al 10’, con Nicoli che martella da tre punti e Tintori e Deri che danno il loro contributo.

Un margine che rimane pressoché lo stesso nella seconda frazione, con l’Alma che fatica in attacco ma che pian piano comincia a prendere consapevolezza dei suoi mezzi: coach Nocera sprona la sua squadra alla grande, Lodovico Deangeli (9/14 da due, 4/8 da tre, 2/3 ai liberi, 13 rimbalzi, 5 falli subiti, 3 recuperi) si fa vedere a tutto campo e dà un ottimo contributo a rimbalzo.

Nel terzo quarto, i biancorossi si compattano in difesa e limitano le offensive dei padroni di casa: solo 15 i punti subiti da Trieste al rientro dagli spogliatoi, tanto che lo scarto si dimezza al 30’. Nell’ultimo periodo, il team di Nocera cerca di rimontare fino alla fine, ma la Virtus è brava a tenere duro ed a vincere 75 - 67.

“Stiamo crescendo di settimana in settimana - queste le parole di coach Nocera -; possiamo ritenerci soddisfatti per i miglioramenti dei ragazzi, pur avendo un piccolo rammarico perchè ci è mancato veramente poco per fare un colpo importante fuori casa”.

VIRTUS BOLOGNA - PALLACANESTRO TRIESTE 75 - 67

Virtus Bologna: Deri 13, Nicoli 15, Frascari, Venturoni 12, Cavallari 5, Solaroli 2, Guastamacchia 2, Orsi, Camara, Tintori 15, Peterson 11, Battilani. All. Vecchi

Alma Pallacanestro Trieste: Deangeli 32, Schina 6, Lessing ne, Milic 8, Cattaruzza, Defendi, Serra ne, Giustolisi 8, Antonio 3, Arnaldo 7, Pieri, Sala 3. All. Nocera

Parziali: 21-11; 40-29; 55-49