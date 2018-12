Pallanuoto, serie A1 maschile: altra sconfitta per Trieste

Niente da fare a Firenze. Nella decima giornata del campionato di serie A1 maschile la Pallanuoto Trieste è stata battuta alla “Nannini” dalla Rn Florentia per 13-9. Gara in sostanziale equilibrio per tre tempi e mezzo, poi negli ultimi 4’ di gioco i toscani hanno piazzato l’allungo decisivo. “Il risultato è fin troppo pesante per quello che si è visto in acqua – commenta a fine match il tecnico Daniele Bettini – per larghi tratti abbiamo fatto bene, giocando su buoni livelli. Però abbiamo commesso tante ingenuità per pensare di poter fare risultato su un campo così difficile. E in diverse episodi siamo anche stati parecchio fortunati. E’ un momentaccio, dobbiamo fare quadrato. La squadra c’è, ripartiamo dalle tante cose positive fatte oggi e guardiamo avanti”.

La Pallanuoto Trieste è senza Giorgi (Petronio capitano di giornata), la Florentia invece si presenta al completo. Primo periodo scoppiettante. Gogov stampa un rigore sulla traversa, Panerai sblocca la situazione (0-1), poi Vico trova lo 0-2 in situazione di superiorità numerica. I padroni di casa reagiscono e con due reti con l’uomo in più (Coppoli e Astarita) si portano sul 2-2. Oliva para un rigore a Coppoli e proprio a 1’’ dalla sirena Petronio pesca Podgornik ai 2 metri per la rete del 2-3.

In apertura di seconda frazione Vico riporta gli alabardati sul +2 (2-4), di nuovo la Florentia si torna sotto a stretto giro. Bini in controfuga e una bordata mancina di Astarita valgono il 4-4. Vico è scatenato ai 2 metri e con una bellissima rovesciata inventa il 4-5. I toscani ribaltano la situazione: Razzi impatta sul 5-5, Astarita firma il primo vantaggio (6-5) proprio a 5’’ dal cambio di campo.

L’inerzia del match sembra passata nelle mani della Florentia. Dopo 50’’ di gioco del terzo periodo Coppoli sigla il +2 (7-5) e per diversi minuti la Pallanuoto Trieste non riesce a trovare il bandolo della matassa in attacco. Poi una fiammata degli alabardati riaccende il match. Rocchi accorcia in superiorità (7-6), un tap-in di Vico (sempre in superiorità) scrive 7-7, Panerai sigla il nuovo vantaggio ospite (7-8). Il +1 regge però davvero poco, perché Francesco Turchini con l’uomo in più impatta sull’8-8 a 6’’ dalla fine del tempo.

Nel quarto periodo arriva il definitivo allungo della Florentia. Coppoli in superiorità insacca il 9-8 (con l’aiuto di una deviazione) e Bini con la solita controfuga realizza il 10-8. Petronio tiene vive le speranze degli ospiti (10-9 a 4’49’’ dalla fine), ma il finale è tutto di marca gigliata. Le segnature di Razzi, Eskert e Tomasic chiudono i conti sul definitivo 13-9.

Sabato prossimo, 22 dicembre, ultima partita del 2018 per la Pallanuoto Trieste: alla “Bruno Bianchi” arriva il Savona (ore 18.00).

RN FLORENTIA - PALLANUOTO TRIESTE 13-9 (2-3; 4-2; 2-3; 5-1)

RN FLORENTIA: Cicali, Generini, Eskert 1, Coppoli 3, F. Turchini 1, Bini 2, T. Turchini, Dani, Razzi 2, Tomasic 1, Astarita 3, Di Fulvio, Maurizi. All. Tofani

PALLANUOTO TRIESTE: Oliva, Podgornik 1, Petronio 1, Ferreccio, Mladossich, Panerai 2, Gogov, Turkovic, Vico 4, Mezzarobba, Spadoni, Rocchi 1, Persegatti. All. Bettini

Arbitri: L. Bianco e Paoletti

NOTE: uscito per limite di falli Panerai (T) nel quarto periodo; nel primo periodo Gogov (T) ha sbagliato un rigore e Oliva (T) ha parato un rigore a Coppoli; superiorità numeriche Rn Florentia 6/10 + 1 rigore, Pallanuoto Trieste 4/11 + 1 rigore