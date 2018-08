La giustizia "blocca" il calendario di serie C

Anni fa non sarebbe successo o meglio, i campionati sarebbero stati decisi diversamente. Retorica della parola scritta e dei tempi che cambiano? Certamente, ma anche un discreto margine di errore sulle valutazioni.

Il calendario della serie C in cui milita la Triestina non è stato ancora diramato e non vedrà la luce neanche prossima settimana a causa di un problema che troppo spesso negli ultimi anni ha caratterizzato i campionati cosiddetti minori: molte società non si iscrivono al campionato, vengono sommerse dai debiti, cercano in ogni modo di restare aggrappate ai campionati professionistici senza poi riuscirci, provocando lo stallo dei campionati.

Normale che le squadre in regole dimostrino impazienza verso una situazione che costringe il blocco o il ritardo delle categorie calcistiche.

Per quanto riguarda il calendario della Triestina - ma di tutta la serie C - bisogna aspettare quindi la presentazione che teoricamente potrebbe avvenire il 22 agosto.