Triestina-Sambenedettese 1 a 2 | Le pagelle: fischi al Rocco, Unione sconfitta in 11 contro 9

La ripresa del campionato di serie C al Rocco vede una delle peggiori partite della stagione da parte della Triestina. Granoche sbaglia un rigore sull'1 a 0 per gli ospiti e Lodi tenta di dare respiro alla manovra senza fortuna. Nella ripresa alcune buone occasioni per gli alabardati ma la Sambenedettese chiude la partita con il raddoppio di Di Pasquale. A niente vale il goal di Costantino realizzato a pochi minuti dalla fine.

Offredi 5

Sul goal degli ospiti forse si muove con leggero ritardo dopo essere finito a terra sul primo colpo di testa di Rapisarda. Sul secondo invece va letteralmente a farfalle.