Unione, stop alla tessera del tifoso

Comportarsi secondo le regole senza oltrepassare i limiti previsti dalla legge. Questo in sostanza è il messaggio tra le righe che l'Unione Sportiva Triestina ha lanciato con l'approvazione del nuovo codice etico per le società, indicato dall'Osservatorio Nazionale per la Manifestazioni Sportive.

Il codice etico

Nella stagione del centenario la casa dei rossoalabardati diventerà uno degli appuntamenti dell'Europeo Uefa Under 21, una vetrina di assoluto prestigio per tutta la città. La Triestina ha fatto sapere, tramite un comunicato stampa, che si "dovrà procedere di pari passo con un nuovo e più completo concetto di tifo responsabile. Tutte le società professionistiche sono state chiamate non solo ad aggiornare il regolamento d'uso dei rispettivi impianti di gioco, ma anche ad istituire un codice etico che ogni tifoso è tenuto scrupolosamente a seguire, rendendo la partita della propria squadra del cuore un momento sì di grande e giustificato trasporto emotivo, ma senza oltrepassare i limiti previsti dalla legge".

L'Unione è stata tra le prime compagini professionistiche ad adeguarsi alle indicazioni delle istituzioni. Inoltre è stato approvato anche il nuovo regolamento d'uso dello stadio Nereo Rocco.

Stop alla tessera del tifoso

La società ha voluto informare tutti i tifosi che da quest'anno "non sarà più necessario dotarsi della Tessera del Tifoso per sottoscrivere l'abbonamento, con la diretta conseguenza di rendere molto più veloce la procedura di sottoscrizione. Il tifoso che sottoscriverà la tessera stagionale potrà inoltre disporre della Fidelity Card, strumento che permetterà ad ogni sostenitore alabardato di accedere a svariati vantaggi quali ad esempio sconti in numerosi esercizi commerciali aderenti all'iniziativa, concorsi indetti dalla società con estrazione di premi, ulteriori iniziative che saranno istituite e comunicate in corso d'opera".

Semplificare la vita del tifoso per rendere memorabile la stagione del centenario. Speriamo che il campo possa esprimere la stessa precisione.