Moto Club Trieste: il triestino Hriaz conquista il decimo titolo italiano

Domenica 15 settembre, il pilota del Moto Club Trieste, Fabrizio Hriaz in occasione della quinta ed ultima prova 2019 del Campionato Italiano Major, svoltasi a Spoleto (PG), ha conquistato il suo 10° titolo tricolore nell'enduro, specialità motociclistica del fuoristrada.

Il locale Moto Club, per questo ultimo atto, ha preparato un tracciato di 50 km. impegnativo in più parti da percorrere 3 volte, 2 controlli orari e 2 prove cronometrate a tornata: un enduro test di 5000 mt. con terreno duro, ghiaia e rocce ed un cross test fettucciato con sali scendi sempre su fondo piuttosto consistente.

195 gli atleti allo start, tra i quali, oltre all'eroe di giornata Fabrizio Hriaz, altri 3 driver del club alabardato: Ivo Zanatta, Michele Terdina e Gabriele Pastorutti.

Con una gara da manuale Fabrizio, in sella all'Husqvarna 450 4T, non ha lasciato scampo a nessuno dei suoi rivali della classe superveteran vincendo tutte e 6 le prove speciali conquistando così un ottimo 26° posto assoluto di giornata: campione di serietà, determinazione, costanza, impegno, sacrificio ed umiltà incorona la sua carriera con il 10° sigillo tricolore ponendosi di fatto ad esempio di sportività e passione nel mondo delle ruote artigliate.

Ivo Zanatta (KTM 350 4T) in classe veteran 4T, cerca ed ottiene la vittoria gareggiando sempre all'attacco permettendo al suo diretto avversario di avvicinarsi a lui solo a causa di una scivolata terminando buon 32° nell'assoluta. Positivo il cambio di moto e conseguentemente di classe, da 2 tempi a 4 tempi, più adatta alla sua guida e che fa ben sperare.

Buono il 9° posto di Michele Terdina (Yamaha 250 4T) in classe superveteran, ottenuto con una condotta di gara regolare sui sentieri impegnativi e tecnici della zona e con la nota perseveranza del driver triestino. L'esperto Gabriele Pastorutti (KTM 250 2T), si piazza 8° nella classe expert 250 2T, inanellando una serie di bei piazzamenti durante tutta la stagione sportiva 2019 affrontata sempre con impegno.

Il prossimo impegno tricolore per i piloti del Moto Club Trieste è fissato per l'ultima prova dell'italiano under 23/senior che si svolgerà a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, il 22 settembre che vedrà ai nastri di partenza i giovani triestini Andrea Corrado e Carlo Ziber.