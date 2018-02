Acquamarina Team Trieste Onlus alla alla Convention Special Olympics Team Fvg

Inizio d'anno ricco d'impegni e denso di emozioni per l'Acquamarina Team Trieste ONLUS. Sabato 3 febbraio la Sezione Bocce dell'Acquamarina Team Trieste ONLUS presente alla Convention Special Olympics Team Friuli Venezia Giulia ed alla Giornata dello Sport Integrato ed Inclusivo, organizzata in collaborazione con lo Csen di Udine e la "Formazione Sporting Club" di Latisana.

Alla giornata hanno partecipato tutti i Team Regionali del Friuli Venezia Giulia. Presenti inoltre le autorità locali: Sindaco, Presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia Franco Iacop, l'Assessore alle Politiche Sociali Govetto e Presidente del CONI Brandolin. Quest'ultimo ha premiato l'Atleta Igor Paunovich dell'ASD Giuliano Schultz di Medea per la convocazione ai Mondiali Special Olympics 2019 ad Abu Daby. La mattinata è proseguita all'insegna della promozione del Movimento Special Olympics Italia tramite filmati e testimonianze di Atleti Partner e Volontari, per finire con i laboratori dell'Area Atleti e Volontari, dell'Area Famiglie, dell'Area Tecnica.

Sotto la guida e grazie ai Personal Trainer della Formazione Sporting Club di Latisana gli Atleti hanno potuto cimentarsi in diversi sport dalla palestra al tennis ed hanno potuto provare l'ampia gamma di attrezzature sportive. Un ringraziamento speciale a Giuliano Clinori dello CSEN di Udine. Prossimi appuntamenti per la Sezione Bocce: Campionato Regionale FISDIR a Romans d'Isonzo il 24 febbraio. Special Olympics Regionali ad Adegliacco il 7 aprile. Il week-end dell'Acquamarina Team Trieste ONLUS è proseguito domenica 4 febbraio ed ha visto la Sezione Nuoto impegnata nella 1a Tappa dei Campionati Regionali FISDIR e FINP che si sono svolti a Maniago nella Piscina Comunale "Maniago Nuoto S.S.D. S.P.A" di Pordenone e sono stati organizzati dal "Pinna Sub" di San Vito al Tagliamento.

Per l' Acquamarina Team Trieste ONLUS sono scesi in vasca, per affrontare il primo test della stagione sportiva FISDIR Regionale: 5 Atleti Categoria Promozionale 3 Atleti Categoria Agonismo 1 Atleti Categoria C21. Mentre per il Campionato Regionale FINP primo test della stagione per 2 Atleti. Prossimi appuntamenti: Nazionali FINP Invernali a Brescia dal 3 al 4 marzo. Nazionali FISDIR agonistico in vasca corta a Fermo dal 9 all' 11 marzo. Regionale Special Olympics ad Aviano il 4 marzo.