Campionato Italiano Agonistico Fisdir: grande successo per l'Acquamarina Trieste

Acquamarina Team Trieste ONLUS presente nel week-end dal 9 all'11 marzo 2018 al Campionato Italiano Agonistico FISDIR di nuoto in vasca corta svoltosi nella Piscina Comunale di Fermo (FM) e organizzato dalla Virtus Buonconvento SSD. Quest'anno, grazie alla OSO ogni sport oltre e promosso dalla Fondazione Vodafone Italia la Manifestazione è stata seguita in diretta Facebook con grande partecipazione di like e di condivisioni. Un occasione fantastica per far conoscere a tutta l'Italia il livello tecnico e agonistico dei nostri Atleti speciali. Gli Atleti dell'A.S.D. Acquamarina Team Trieste ONLUS hanno gareggiato con grinta e determinazione, migliorando notevolmente i propri personali. Da notare che per l'Atleta Mercusa Alice Classe Open categoria JF e per l'Atleta Riccardo Coslovich Classe Open categoria SM i Campionati Italiani FISDIR a Fermo sono stati per loro l'esordio nel Circuito Agonistico Italiano FISDIR.

L'Atleta Mercusa Alice nei 50 mt stile con il tempo di 0'50"30 ha migliorato il suo personale di ben 2 secondi e si è piazzata ad un'ottimo 8* posto. Nella seconda gara dei 50 dorso Alice Mercusa Classe Open Cat. JF ferma il tempo su 1'01"21 migliorando il suo personale di ben 2 secondi e si classifica al 7* posto. Nella terza gara dei 100 stile libero Alice Mercusa conclude al 5* posto della classifica generale con il tempo di 1'47"85 migliorando il suo tempo di 3 secondi. Riccardo Coslovich nei 50 rana Open con l'ottimo tempo di 0'54"54 si è classificato all'8* posto, migliorando il suo personale di ben 3 secondi. Nella seconda gara dei 50 mt stile Riccardo Coslovich conferma il suo personale con il tempo di 0'53"08 e si piazza al 14* posto nella Classe Open Cat. SM.

Ed infine grandi soddisfazioni dalla veterana dell'Acquamarina Team Trieste ONLUS Valentina Cepak che nella prima gara 50 mt stile ferma il tempo sui 0'58"65 stabilendosi così all'8* posto nella classifica generale della Classe C21 Cat. SF. Mentre nei 100mt dorso conquista la Medaglia d'Argento con il secondo tempo nella classifica generale di 2'03"05 (record personale) nella Classe C21 Cat. SF. E per finire nei 50 mt dorso, Classe C21 Cat. SF, con il tempo nella classifica generale di 0'57'"45, l'Atleta dell'Acquamarina Team Trieste ONLUS Cepak Valentina sfiora la seconda posizione per pochi centesimi e si aggiudica il terzo gradino del podio e la medaglia di bronzo. Un ringraziamento speciale ai ragazzi per i risultati raggiunti, al Tecnico Stefania Maschietto ed all'Istruttore Luca Berni.