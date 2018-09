Aikido Tradizionale, torna l'appuntamento con "Porte aperte"

Replicando il successo della scorsa edizione 2017, avrà luogo sabato 22 settembre il “Porte Aperte” dell’associazione sportiva dilettantistica Iwama Budo Kai relativo ai corsi di Dentō Iwama Ryu Aikidō – o Aikido Tradizionale della Scuola di Iwama presso l’Aiki Shuren Dojo Trieste, ospite della palestra “piccola” dell’Istituto Comprensivo “Divisione Julia” di viale XX Settembre 26, a Trieste.

Aikido Tradizionale

L’Aikido Tradizionale è un patrimonio tecnico e filosofico ai massimi livelli del Budo giapponese e rappresenta un percorso di riconciliazione che, attraverso lo studio sistematizzato di tecniche di difesa a mani nude, con la katana e con il bastone, e tramite un approfondito studio della respirazione e dei movimenti corporei di armonizzazione, porta ad un miglioramento fisico, emotivo e psicologico del praticante, oltre a rappresentare un eccellente sistema di difesa personale.

Il mese di settembre, il primo di attività sul tatami dopo la pausa estiva, viene dedicato ad un peculiare percorso introduttivo e di accompagnamento alla pratica per i neofiti ed i principianti: iscrivendosi al periodo di prova mensile propedeutica e senza ulteriore impegno, sarà possibile scoprire se la Via dell’Armonizzazione delle Energie - significato letterale della parola Aikido - sia la scelta più idonea e se si sia portati a proseguire nello studio e nella pratica. Al termine del primo mese, infatti, senza vincoli o obblighi di sorta, i neofiti potranno valutare assieme al responsabile dei corsi (dojo-cho) se proseguire nei corsi curati da Iwama Budo Kai o decidere liberamente di abbandonarli.

Lezioni del maestro Enrico Neami

Le lezioni sono dirette dal maestro Enrico Neami, tecnico certificato C.S.E.N. e cintura nera terzo dan della scuola Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai – diretta da Saito Hitohira Jukcho, il cui dojo tradizionale (palestra) è a Iwama, Giappone, medesimo luogo ove l’Aikido ebbe i natali negli anni ’40 del Novecento – che, in occasione del “Porte Aperte” sarà a disposizione di tutti gli interessati per rispondere a domande e curiosità sull'Aikido e per dimostrare i contenuti tecnici e didattici di una lezione (keiko) tipo, sia in riferimento agli aspetti teorici e pedagogici della disciplina, sia in rapporto alla parte pratica legata all'aikitaiso (preparazione fisica ed esercizi respiratori), al taijutsu (pratica a mani nude), all'aikiken (la pratica con la katana) ed all'aikijo (la pratica con il bastone).

Porte Aperte 2018

Il “Porte Aperte” 2018 è ad ingresso libero per tutta la durata dell'evento, cioè dalle ore 16.30 alle ore 17.45 di sabato 22 settembre 2018; per ogni ulteriore dettaglio, informazione o conferma di presenza con prova gratuita è possibile contattare la segreteria sociale al 366.2950652 o scrivere a info@iwamabudokai.net utilizzare l'apposito form di contatto del sito www.iwamabudokai.net Informazioni sono inoltre presenti su Facebook alla pagina @iwamabudokai o sul canale Telegram t.me/iwamabudokai