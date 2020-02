Mitchell non rientra e svanisce nel nulla, la Pallacanestro Trieste valuta provvedimenti

Il giocatore della Pallacanestro Trieste Akil Mitchell non è rientrato in città dopo l'impegno con la nazionale panamense e la società valuta provvedimenti disciplinari. A darne notizia è la stessa PT che ha diramato una nota nella quale si sottolinea come "la società non ha ricevuto informazioni ufficiali dal giocatore o dal suo procuratore". Il giocatore era infatti atteso a Trieste ieri alle 17:30. Non si conoscono ancora le ragioni del suo ritardo.