Ancora una sconfitta per Allianz Pallacanestro Trieste: -27 a Trento

Arriva ancora una sconfitta per l’Allianz Pallacanestro Trieste, questa volta in trasferta contro la Dolomiti Energia Trentino: 80 - 53 il punteggio finale, nell’ambito di una partita dove i biancorossi hanno sofferto una partenza ad handicap e poi non sono più riusciti a recuperare il divario accumulato durante il primo quarto.



Trieste parte con il quintetto formato da Elmore, Justice, Jones, Peric e Mitchell: risponde Brienza con Craft, Gentile, Blackmon, Pascolo e Kelly (2/4 da due, 1/2 da tre, 3/4 ai liberi, 8 rimbalzi, 3 falli subiti). L’inizio è tragico per l’Allianz, che subisce un micidiale 10 - 0 di parziale con Craft, Blackmon e Gentile a fare da primattori. Il primo canestro biancorosso arriva dopo 7’35’’ di gioco ed è una tripla di Kodi Justice: Trento risponde, però, con due schiacciate di fila a firma Kelly - Mian e, con un 1/14 dal campo, il primo periodo si conclude con un perentorio 19 - 3.



Nella seconda frazione, Trento raggiunge il massimo vantaggio sul +18 (23 - 5) con un canestro al volo di Mezzanotte: l’Allianz, però, ha una reazione con tre tiri pesanti di fila. Elmore, Jones e Cavaliero bruciano la retina e riportano lo svantaggio sotto la doppia cifra (23 - 14) nonostante il time out chiamato da Nicola Brienza. L’ex dell’incontro, Justin Knox, mostra i suoi fondamentali spalle e fronte a canestro e colpisce la difesa biancorossa, poi sono due bombe consecutive di “Dada” Pascolo a riaprire la voragine ed a fissare il 33 - 17. Negli ultimi minuti, qualche sussulto dell’Allianz con Jones, Justice e Peric permette di riportare il punteggio a un più “consono” 40 - 25, con le due squadre che vanno al riposo lungo.



La ripresa inizia con un 7 - 0 per la Dolomiti Energia, che va sul 47 - 25 prima di un bel contropiede di Peric: Trieste, però, ha grandi difficoltà in attacco e i padroni di casa non stanno di certo lì a guardare. Alessandro Gentile colpisce dalla media per il 51 - 27, poi una fiammata di Dequan Jones produce quattro punti di fila: è un fuoco di paglia, perché i bianconeri non lasciano nulla al caso. Ancora Gentile (3/9 da due, 1/1 da tre, 5 rimbalzi, 3 recuperi), insieme a Kelly, aggiornano il punteggio sul 58 - 32, poi Cooke e Mitchell segnano i canestri che portano l’Allianz sul meno ventidue al 30’.



Nell’ultimo periodo, l’orgoglio biancorosso viene portato avanti da Fernandez e Da Ros (3/7 dal campo, 2/3 ai liberi, 7 rimbalzi), che cercano in qualche maniera di salvare la faccia: 62 - 42, prima che Brienza chiami un time out per arginare definitivamente ogni tentativo di rimonta triestina. L’asse Cavaliero - Mitchell regala due “perle” che si traducono in schiacciate del lungo americano, ma nel mentre è “Toto” Forray a bucare la retina dalla lunga distanza: 68 - 47 il punteggio, e per Trento è facile archiviare la vittoria. Negli ultimi minuti, da registrare solamente la prestazione individuale di King, che in qualche giro di lancette si mette decisamente in luce, coronando la vittoria della Dolomiti Energia per 80 - 53.



Necessario ricaricare le pile al più presto in vista della gara di domenica contro la Pompea Fortitudo Bologna: si gioca all’Allianz Dome alle ore 17.30.



TRENTO - PALLACANESTRO TRIESTE 80 - 53

Dolomiti Energia Trentino: Knox 10, Forray 11, Picarelli, King 8, Pascolo 8, Blackmon 6, Craft 10, Mezzanotte 2, Kelly 10, Gentile 11, Mian 4, Lechthaler ne. All. Brienza

Allianz Pallacanestro Trieste: Da Ros 8, Justice 5, Fernandez 7, Cooke 6, Elmore 3, Janelidze ne, Strautins, Cavaliero 3, Jones 11, Mitchell 6, Peric 4, Coronica ne. All. Dalmasson

Parziali: 19-3; 40-25; 58-36

Arbitri: Martolini, Vicino e Morelli