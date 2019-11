Allianz nuovo sponsor, Cavaliero: "Da triestino e grande tifoso: sono felicissimo"

Il giorno di Allianz è finalmente arrivato e restituisce il sorriso a tutto il popolo del basket triestino. Tra le persone più felici dopo la firma dell'accordo che legherà il colosso delle assicurazioni alla Pallacanestro Trieste per i prossimi tre anni, c'è Daniele Cavaliero, cestista triestino e vero e proprio portabandiera dei colori biancorossi. "E' un giorno molto importante, sono veramente felice" queste le sue prime parole a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo sponsor avvenuta questa mattina nella sede giuliana di Allianz.

"Questo di oggi è un evento fondamentale perché chi più di Allianz può dare stabilità ad una squadra di pallacanestro che, come giustamente è stato sottolineato, in questo momento deve essere trattata come un'azienda. Da parte nostra dobbiamo trovare energia per vincere le prossime partite. Dal punto di vista societario, la sponsorizzazione rappresenta un qualcosa di incredibile. Da triestino e da grande tifoso di questa squadra, sono veramente felice".