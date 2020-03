"Mi ghe son", 4000 nomi per sostenere l'Allianz nella sfida salvezza a porte chiuse

Sugli spalti dell'Allianz Dome sono apparsi oltre 4000 cartoncini rossi, uno per ogni singolo abbonato, e su tutti questi è riportato il nome di chi occupa quel posto durante il campionato. E' stata svelata sui canali social della società la seconda iniziativa che l'Allianz Pallacanestro Trieste ha messo in campo per provare a ridurre la distanza dei tifosi dalla squadra, proprio per la delicata sfida a porte chiuse con la OriOra Pistoia.

La scritta #MiGheSon vuole rappresentare proprio questa vicinanza che i tifosi sono in grado di esprimere nonostante la situazione, che li costringerà ad assistere al match da casa. "Il vostro tifo è con noi - così la nota - lo sentiamo forte, per questo vi chiamiamo ad uno ad uno per nome per gridare assieme "Forza Trieste". Un sesto uomo che simbolicamente seguirà la squadra come sempre.