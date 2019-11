Pallacanestro Trieste, è il giorno di Allianz

Allianz è il nuovo sponsor della Pallacanestro Trieste. La notizia, quasi un segreto di Pulcinella per le voci che si erano diffuse nell'ultimo periodo, è stata ufficializzata solamente questa mattina durante una conferenza stampa tenutasi nella sede triestina del colosso assicurativo. La situazione sul fronte della sponsorizzazione ha subito un’evidente accelerazione nelle ultime settimane, dopo la ridefinizione del nuovo assetto societario che ha portato alla nomina a presidente di Mario Ghiacci e la conseguente uscita di scena di Gianluca Mauro.

Nella giornata di ieri infatti - e contrariamente a quanto immaginato dall'ex assessore Maurizio Bucci, il quale aveva ipotizzato una partnership tra il basket triestino e Costa Crociere - era stato il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, a "spoilerare" il nome di Allianz in una dichiarazione all'emittente televisiva locale Telequattro. Ulteriormente, ci aveva pensato anche la Fib, accostando il nome di Allianz vicino a quello della città, nella presentazione del prossimo impegno casalingo di Cavaliero e compagni, in programma contro Treviso.

Le parole di Ghiacci

"Oggi è una giornata speciale - queste le prime parole del numero uno della Pallacanestro Trieste, Ghiacci - perché nel 2015, alla presentazione della prima sponsorizzazione da parte di Allianz, mai avrei pensato di vedere il nome del colosso assicurativo affiancato a quello della nostra città". "Sentiamo la responsabilità di non sbagliare e di fare sempre meglio. La squadra deve capire - ha affermato Ghiacci rivolgendosi ai giocatori - che abbiamo fatto la scelta giusta. La giornata di oggi rappresenta un punto di partenza. Allianz è Trieste".

Fedriga: "Allianz ci mette la faccia"

Alla conferenza è intervenuto anche il governatore del Friuli Venezia Giulia. "L'annuncio - ha detto Massimiliano Fedriga - arriva nel momento in cui è stata alimentata una polemica sullo spostamento della sede legale che avevo stoppato immediatamente. Allianz decide di continuare ad impegnarsi verso Trieste, scegliendo di investire su Trieste. Vedere Allianz sulla maglia è una responsabilità prestigiosa e capire cosa vuol dire avere questo sponsor. Allianz ci mette la faccia".

Dipiazza: "Vi siamo vicini"

Il primo cittadino di Trieste ha ringraziato tutti i presenti. "A nome della città vi dico che vi siamo vicini". Il presidente federale Gianni Petrucci ha infine espresso la sua soddisfazione per la presenza di grandi investitori in molte "grandi piazze". "Non siamo il calcio, ma siamo gelosi e contenti del nostro mondo. Ero presente quando avete iniziato ad investire e sono felice di essere oggi a Trieste per testimoniare il proseguimento di questo rapporto". Infine, l'importo della sponsorizzazione non è stato comunicato. "Abbiamo deciso di non comunicarlo" così il Direttore generale di Allianz Maurizio Devescovi risponendo alle domande delle stampa. "Sarà sempre crescente nei prossimi tre anni, a testimonianza dell'impegno che ci metteremo verso tutta la città".