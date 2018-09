Alma, match a porte chiuse contro l'Olimpija Ljubljana

Prosegue la campagna “ArriviAmo” per il campionato di Serie A 2018/2019: Alma Pallacanestro Trieste comunica che sarà ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti per chi ancora non l’avesse fatto, oppure ritirare la propria tessera per coloro che avessero già provveduto al versamento della quota.

La biglietteria dell’Allianz Dome è aperta anche nella giornata di oggi (orario 09.00 - 13.00 e 15.30 - 19.30) e, dalla prossima settimana, dal lunedì al venerdì con gli stessi orari, con ingresso da Via Miani 5.

La squadra di coach Eugenio Dalmasson, dopo aver sostenuto l’amichevole con l’Avtodor Saratov, completerà la settimana con un altro scrimmage “internazionale”, affrontando sabato 15 (ore 19.00) la formazione dell’Olimpija Ljubljana: su richiesta del team sloveno, il match verrà disputato a porte chiuse