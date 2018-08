Alma Pallacanestro: Adidas nuovo fornitore tecnico

Accordo Alma - Adidas

Importante accordo raggiunto, per Alma Pallacanestro Trieste: la società biancorossa e Adidas raggiungono un accordo biennale, valido per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020.

Alma Pallacanestro Trieste grifferà con tale marchio sia la prima squadra che innumerevoli prodotti del merchandising Alma.

Da oltre sessant’anni, Adidas offre prodotti innovativi per garantire ai migliori atleti del mondo prestazioni di altissimo livello, dalle leggende del passato alle superstar di oggi come James Harden, Damian Lillard, Danilo Gallinari, Derrick Rose, Candace Parker, Nneka Ogwumike, Kyle Lowry, Andrew Wiggins e Kristaps Porzingis.

Dichiarazione del direttore marketing

Un traguardo importante raggiunto dal sodalizio giuliano, che vestirà quindi un marchio così importante: «Riuscire a concludere positivamente un accordo del genere - così il direttore marketing di Alma Pallacanestro Trieste, Sebastian Spada - è per noi motivo di grande orgoglio. Parliamo di uno tra i brand più importanti al mondo nel settore, la cui collaborazione si estenderà non solo per quanto riguarda la fornitura tecnica della prima squadra, ma anche per molti prodotti del merchandising».

Presentazione della divisa

È programmata all'Allianz Dome, per il mese di settembre, la presentazione del pezzo forte dell'accordo: alla presenza dell’Amministratore Delegato biancorosso Gianluca Mauro e dei rappresentanti di Adidas, verrà svelata la divisa che i giocatori di Pallacanestro Trieste porteranno durante la stagione 2018/2019.