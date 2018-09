Alma Pallacanestro, prolungata vendita abbonamenti

Alma Pallacanestro Trieste comunica le modalità dell’ultima fase legata alla campagna "ArriviAmo”. Con la fine della seconda fase originariamente prevista per il 30 di settembre, la società ha infatti eccezionalmente deciso di prolungare la vendita degli abbonamenti fino a martedì 2 ottobre: fatta eccezione per le giornate di sabato e domenica, gli uffici di Via Miani saranno aperti con orario 9.00 - 13.00 e 15.30 - 19.30 dal lunedì al venerdì, per tutti coloro che volessero sottoscrivere un abbonamento o ritirare la tessera abbonato. Si invitano i tifosi che dovessero esclusivamente ritirare la tessera a farlo il prima possibile, in maniera da favorire il regolare flusso alle casse dell’Allianz Dome nella giornata di gioco.

Da mercoledì 3 ottobre sarà attiva la biglietteria, sempre negli uffici di Via Miani 5, dalle 15.30 alle 19.30: i tifosi biancorossi che volessero acquistare il biglietto per la singola partita contro la Segafredo Virtus Bologna, fissata per il 7 ottobre alle 20.45, avranno quindi la possibilità di presentarsi anche nei giorni precedenti rispetto al match.