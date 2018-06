Alma Pallacanestro, gara 1 di finale: raccomandato viaggio in pullman, via Valmaura chiusa

Alma Pallacanestro Trieste, di concerto con le Forze dell’ordine, invita i sostenitori ospiti a venire a Trieste il giorno della partita il più possibile con pullman organizzati, per i quali verrà riservata un’apposita area presidiata, all’interno della quale i mezzi potranno essere parcheggiati e stazionare durante la partita in tutta sicurezza

.Il Comune di Trieste avverte inoltre che dalle 13 vigerà il divieto di sosta con rimozione lungo tutta la via Valmaura. Dalle 16, invece, sarà chiusa via Valmaura, nel tratto tra via Carpineto ed il Famila (esclusi). Deroga per bus e frontisti.

Tutti i veicoli (pullman organizzati così come mezzi privati, siano essi furgoncini o autovetture) dovranno obbligatoriamente imboccare l’uscita “Wartsila/Grandi Motori”, sito presso il quale verrà effettuato il prefiltraggio preventivo da parte della Polizia di Stato, al fine di garantire la sicurezza e ottimizzare i tempi, permettendo così alla tifoseria ospite di entrare tempestivamente nel settore del palasport a lei riservato.

In tal senso, si invitano i sostenitori della Novipiù Casale Monferrato a raggiungere Trieste con il dovuto anticipo rispetto all’inizio della gara. I sostenitori ospiti che raggiungeranno Trieste con mezzi privati, saranno trasportati all’AlmaArena con navette messe a disposizione dalla Trieste Trasporti, lasciate le proprie vetture nell’area della Wartsila/Grandi Motori, presidiata dalle Forze dell’ordine durante la partita, riprendendo poi la propria vettura al termine dell’incontro.