Alma pallacanestro: Luigi Scavone nuovo Presidente, Gianluca Mauro amministratore delegato

Alma Pallacanestro Trieste informa che ieri Gianluca Mauro ha annunciato ai soci di aver rimesso nelle mani dell’azionista di maggioranza la carica di Presidente, che verrà assunta - a seguito dei necessari adempimenti formali - dall’azionista di maggioranza del Gruppo Alma e della Pallacanestro Trieste, Luigi Scavone.



In una nota rivolta ai tifosi della società, e pubblicata ieri sera, Gianluca Mauro ha spiegato le motivazioni del riassetto della governance sociale: «La prossima stagione sarà impegnativa, e necessita, in virtù degli investimenti e delle scelte da compiere, di una governance più ampia». Gianluca Mauro manterrà per la stagione 2018-2019 il ruolo di Amministratore Delegato dell’Alma Pallacanestro Trieste, che già aveva svolto, assieme alla carica di Presidente, nel 2017-2018.