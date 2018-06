Alma Pallacanestro: Marco De Benedetto è il nuovo team manager

Alma Pallacanestro Trieste comunica che il nuovo team manager della prima squadra, per la stagione 2018/2019, sarà Marco De Benedetto.

Piemontese di Pinerolo, De Benedetto è nato il 10 maggio del 1983 e, come ultima esperienza, può vantare nel suo curriculum cestistico la militanza in Serie A con l’Auxilium Torino, società da cui proviene e dove ricopriva il ruolo di dirigente responsabile della prima squadra e global scouting.

Laureato in Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi di Torino, dopo le tappe a Casale Monferrato e Lucca, dal 2015 è a Torino, occupandosi sempre di prima squadra ma con un occhio molto attento al mercato estero.

Proprio in quest’ultimo campo, De Benedetto affiancherà il General Manager Mario Ghiacci e coach Eugenio Dalmasson per sfruttare la sua esperienza in fatto di scouting, oltre ovviamente a fungere da collante fra prima squadra e società.

De Benedetto, che attualmente si trova in America alla Summer League di Salt Lake City e sarà poi a quella di Las Vegas, verrà presentato dalla società al suo rientro in Italia, alla fine di luglio.

«In vista del campionato di A1 stiamo lavorando al nuovo organigramma – ha dichiarato Gianluca Mauro – che prevede alcuni rinforzi, come in questo caso: il nostro Sergio Dalla Costa è e resterà una pedina fondamentale in società e avrà adesso un giovane con cui condividere un ruolo strategico, soprattutto nel primo anno in serie A1».