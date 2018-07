Alma Pallacanestro: quasi 1000 abbonamenti in 4 giorni

Chiuso il quarto giorno della campagna abbonamenti di Alma Pallacanestro Trieste: le tessere staccate, al momento, sono 942.

Prosegue l’affluenza all’Allianz Dome, con la biglietteria interna che continua ad assicurare il servizio agli abbonati dello scorso anno che vogliono confermare il proprio posto o cambiarlo, in vista della stagione 2018/2019.

Come da programma, la prima fase della campagna abbonamenti proseguirà fino all’8 agosto, per poi passare alla finestra del 9 e 10 agosto e quindi alla fase 2 (13 agosto - 30 settembre), quest’ultima aperta a tutti.