La colazione dei campioni: l'Alma all'alba della vittoria

Dopo la grande vittoria di ieri contro Casale Monferrato che segna il ritorno dell'Alma in serie A, tutti i loro sostenitori hanno calorosamente accolto il team biancorosso questa mattina alle 6.30 all'Alma Arena per la colazione inisieme ai loro eroi.

Immancabili festeggiamenti per la squadra di rientro dal PalaFerraris che Missione completata: l'Alma batte il Casale Monferrato e torna in serie A

„ si porta a casa anche il terzo incontro con Casale Monferrato aggiudicandosi la serie finale (Casale Monferrato - Trieste 63-72).“





