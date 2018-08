Alma Pallacanestro: il triestino Coronica ancora capitano in serie A

Andrea Coronica sarà il capitano dell’Alma Pallacanestro Trieste che si imbarcherà nella nuova avventura di Serie A: dalle giovanili al massimo campionato, una linea di continuità marcata da “Corazza”, colui che è il simbolo del sodalizio cestistico biancorosso.



Rinnovato l’accordo per un’altra stagione con l’atleta classe 1993, che completa quindi la rosa a disposizione di coach Eugenio Dalmasson e porterà come di consueto la grinta e la carica agonistica che da sempre lo contraddistinguono.

Unico atleta triestino ad aver completato la trafila con un’unica società, dal vivaio alla massima serie, Coronica ha partecipato ad una memorabile “doppietta” nel 2017/2018, con la vittoria della Supercoppa LNP e del campionato. I suoi numeri parlano di 1.5 punti e 1.2 rimbalzi di media, con il 71% da due, il 19% da tre punti ed il 75% ai liberi, ma un dato più importante è il 100% come uomo spogliatoio: giocatore che vale tanto oro quanto pesa, risulta preziosissimo in determinate fasi di gioco, occupando i due ruoli di ala.



Sarà quindi ancora lui il titolare della fascia di capitano, anche in Serie A: «Chiudiamo il cerchio nella maniera migliore, completando la nostra squadra con l’importante conferma di Coronica - così l’Amministratore Delegato di Alma Pallacanestro Trieste, Gianluca Mauro -, un ragazzo che si è sempre sacrificato per la causa e lo ha fatto con il sorriso e la serietà di chi sa di rappresentare, per questa città, un vero e proprio simbolo. Siamo orgogliosi di avere un capitano come lui, per affrontare la nostra nuova sfida nel massimo campionato italiano. C’è soddisfazione, per un mercato che si chiude nella maniera in cui volevamo noi, con un lavoro davvero notevole fatto da Mario Ghiacci, Eugenio Dalmasson e Marco De Benedetto: siamo contenti della squadra che abbiamo assemblato».