Alma: al via la seconda fase della campagna abbonamenti

Tutto pronto per la seconda fase della campagna abbonamenti Serie A 2018/2019: dopo la notizia dell’apertura dell’Allianz Dome anche nella settimana che va dal 13 al 17 agosto, i tifosi biancorossi potranno usufruire della disponibilità dell’impianto biancorosso nelle giornate di lunedì e martedì (09.00 – 15.00) e di giovedì e venerdì (14.00 – 20.00), oltre che del circuito Vivaticket.

Come già preannunciato in fase di presentazione della campagna abbonamenti, dal 13 agosto partirà la vendita libera, per cui termina la fase di prelazione per i vecchi abbonati e si cominciano a sottoscrivere tessere anche per coloro che nella passata stagione non si erano abbonati: sarà quindi possibile aderire per partecipare alla stagione 2018/2019, che vedrà i ragazzi di coach Dalmasson nel massimo campionato.