Arti marziali, judo: numero dei praticanti in crescita in Fvg (+10%)

„22Sono ben 2200 i praticanti di judo in regione Fvg, suddivisi in 39 società, ed arrivano ad oltre 3000 se contiamo anche le altre arti marziali.

«È interessante osservare come il numero dei praticanti sia in crescita, un 10% in più rispetto all'anno precedente», afferma il delegato Fijlkam di Trieste Pierluigi Barbieri, intervistato per il servizio del Tgr Rai Fvg.

Molti i giovani che abbandonano l'agonismo al termine del ciclo di studi, a meno che non siano riusciti ad entrare in un gruppo sportivo con stipendio garantito. Come racconta la judoka triestina Agnese Piccoli infatti, conciliare l'attività agonisitica con lavoro o studio non è facile. «Non abbiamo molte realtà in regione per praticare il judo a un certo livello -spiega -. Ad esempio io vivo e lavoro a Trieste ma mi devo andare ad allenare a Udine».

Discipline amate sia dai genitori per i loro figli come attività sportiva che dagli adulti, tra cui molte donne che desiderano migliorare l'autodifesa.