Artistica '81, la ginnasta Beatrice Pontoni tra le junior italiane al Trofeo Città di Jesolo

C'è una nuova stella che brilla nel panorama della ginnastica artistica internazionale. È Beatrice Pontoni, che arriva dal Friuli ma si allena ormai da tempo a Trieste, all'Artistica '81. Lo scorso week end ha partecipato al prestigioso Trofeo Città di Jesolo, nella gara junior, dove per la prima volta ha calcato una pedana internazionale, come ginnasta italiana emergente, insieme ad altre sei atlete azzurre. La gara, di altissimo livello, vedeva ginnaste delle migliori nazionali del mondo: USA, Russia, Cina, Brasile, Romania, Gran Bretagna, Francia, Canada, Germania e Italia. Il Direttore Tecnico della nazionale italiana Enrico Casella ha invitato le migliori sette ginnaste junior per permettere loro di fare un' esperienza internazionale in una vetrina importante.

Beatrice si è allenata un giorno nel gruppo con gli USA e ha gareggiato assieme alla squadra francese, come ultima ginnasta a salire sugli attrezzi. Difficoltà nella difficoltà. Ma non si è lasciata intimorire, pur confrontandosi con atlete di livello ed esperienza superiore. L'obiettivo comunque, visto l'esordio in una competizione così tosta, era quello di presentare i propri esercizi senza sbagliare e così ha fatto, dimostrando sicurezza e determinazione.

A seguirla i tecnici triestini dell'Artistica '81 Diego Pecar e Teresa Macri, che hanno espresso grande soddisfazione per il talento e l'impegno dimostrato costantemente da Beatrice.