Open day all'Artistica '81: lezione gratuita per i bambini

La società di ginnastica Artistica '81 Trieste apre le porte ai bambini che vogliono provare gratuitamente una lezione, prima dell' avvio ufficiale dell'anno sportivo, nella palestra di San Giacomo in via Vespucci 2/1.

Martedì 11 settembre porte aperte dalle 16.30 alle 17.45 ai bimbi in età da scuola dell'infanzia (3-5 anni), dalle 18 alle 19 in età da scuola elementare (6-10 anni). A disposizione anche altri corsi, per tutte le informazioni e per iscriversi alla società, la segreteria è attiva da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.30, direttamente in palestra o al numero 040300595.