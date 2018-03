Ginnastica, Artistica '81: la squadra rinnovata debutta in serie A

È una squadra quasi completamente rinnovata, che punta su diversi giovani talenti, quella che l’Artistica ’81 ha schierato nel primo appuntamento di serie A, ad Arezzo. La società di ginnastica artistica milita da ben 16 stagioni ai vertici. Questa volta a destreggiarsi tra i vari attrezzi sono state Tea Ugrin, Beatrice Pontoni, Giulia Plozzer, Giovanna Novel, Anna Danieli, con Gloria Danieli come riserva. È rimasta a casa il capitano Federica Macrì, a causa di alcuni impegni legati allo studio.

La giovane formazione ha conquistato un decimo piazzamento su 24 squadre complessive, un ottimo risultato per il gruppo, che ha concluso tutti gli esercizi senza alcun errore, a differenza degli altri team.



«Siamo molto soddisfatti della gara – spiega il tecnico Diego Pecar, che segue le ragazze insieme a Carolina Pecar – non hanno commesso alcuna sbavatura, tutto è andato bene e per essere una prima competizione di campionato, con una squadra nuova, è sicuramente un bilancio positivo. In più il distacco dal quarto posto in particolare è davvero breve, possiamo giocarcela di sicuro. Questa prima prova serviva anche per misurarsi con le altre società, l’ inizio è sempre un banco di prova. La prossima gara sarà tra circa due mesi, si può migliorare ulteriormente, anche perché sarà fondamentale rientrare nelle prime otto classificate a fine campionato, per rimanere nella massima serie. Di tempo ne abbiamo e questo decimo posto dimostra già un buon livello».

Dopo il rientro da Arezzo Tea Ugrin ha subito un piccolo intervento, per un problema congenito al piede, che si è ripresentato nei mesi scorsi. Nessuno stop particolare per l’ex campionessa italiana assoluta, che nei giorni scorsi è già rientrata in palestra insieme alle compagne.